- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Markovic'e uyarı
13 Şubat 2017 , 14:33
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- P. Karşıyaka
Sezon başında büyük umutlarla Pınar Karşıyaka'nın başına geçen Nenad Markovic'in kredisi kötü sonuçlar nedeniyle tükenmiş durumda. Karşıyaka yönetimi 78-74'lük Trabzonspor Medical Park yenilgisi sonrası, deneyimli koçla toplantı yapıp, sorunun ne olduğunu soracak.
Ayrıca Türkiye Kupası maçları öncesi oyuncuların ve koçun dikkatini çekip, konsantre olmaları konusunda uyarı yapılacak. Olası bir Yeşilgiresun mağlubiyeti durumunda ise Nenad Markovic'le yolların ayrılması bekleniyor.
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- P. Karşıyaka
YORUM EKLE
Son TBL HaberleriTüm TBL Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar