Markovic'e uyarı

Sezon başında büyük umutlarla Pınar Karşıyaka'nın başına geçen Nenad Markovic'in kredisi kötü sonuçlar nedeniyle tükenmiş durumda. Karşıyaka yönetimi 78-74'lük Trabzonspor Medical Park yenilgisi sonrası, deneyimli koçla toplantı yapıp, sorunun ne olduğunu soracak.

Ayrıca Türkiye Kupası maçları öncesi oyuncuların ve koçun dikkatini çekip, konsantre olmaları konusunda uyarı yapılacak. Olası bir Yeşilgiresun mağlubiyeti durumunda ise Nenad Markovic'le yolların ayrılması bekleniyor.