Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» TBL

Melih'ten yemek jesti!

Tarih13 Şubat 2017 , 17:08

Yorum
Melih'ten yemek jesti!

Fenerbahçe'nin Spor Toto Basketbol Süper Lig'de Yeşilgiresun Belediyespor’u 76-65 mağlup ettiği maçın ardından takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, takıma yemek verdi. 

Ligde üst üste alınan galibiyetlerin ardından Melih Mahmutoğlu, takım arkadaşlarına bu şekilde bir jest yaptı. Çek yıldız Jan Vesely de “Takım yemeği… Müthiş kaptan” notuyla Instagram’dan fotoğraf paylaştı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TBL HaberleriTüm TBL Haberleri