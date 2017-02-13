Melih'ten yemek jesti!

Fenerbahçe'nin Spor Toto Basketbol Süper Lig'de Yeşilgiresun Belediyespor’u 76-65 mağlup ettiği maçın ardından takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, takıma yemek verdi.

Ligde üst üste alınan galibiyetlerin ardından Melih Mahmutoğlu, takım arkadaşlarına bu şekilde bir jest yaptı. Çek yıldız Jan Vesely de “Takım yemeği… Müthiş kaptan” notuyla Instagram’dan fotoğraf paylaştı.