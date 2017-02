TBL panorama!

TBL'de 23. haftada alnan sonularla birlikte zirve yar yeniden ekillenmeye balad.

Trkiye Basketbol Ligi 23. haftas birbirinden zorlu mcadelelerle sona erdi. Haftann manda Acbadem niversitesi, Sakarya BByi malup ederken, Petkim Spor da deplasmanda Yalova Belediye karsnda kazanarak galibiyet serisine devam etti. te sonular:

Geliim Koleji stanbulspor Beylikdz: 74-87

Acbadem niversitesi Sakarya BB: 71-70

Pertevniyal Mamak BLD. Ankara DS: 83-82

Trk Telekom Bandrma Krmz: 81-80

Samsun BB. Anakent Afyon Belediye: 71-81

Mula Orman Final Genlik: 79-77

Nesine.com Eskiehir Basket Dzce Belediye: 88-74

Yalova BLD. Petkim Spor: 74-84

Bursaspor Durmazlar Akhisar Belediye: 86-80

Bu sonularn ardndan haftann en leri u isimlerden olutu:

Say

Quicy Douby (Afyon Belediye) 27

Josh Parker (Geliim Koleji) 26

Kyle Justin Hunt (Yalova Belediye) 26

Ribaunt

Ege Arar (Pertevniyal) 17

Darryl Monroe (Trk Telekom) 16

Tyler Smith (Akhisar Belediye) 11

Cihad ahin (Final Genlik) 11

Asist

smail Cem Ulusoy (Bandrma Krmz) 11

Tyshawn Taylor (Mamak BLD. Ankara DS) 9

Serkan Mentee (Afyon Belediye) 8

James Anthony Tucker (Final Genlik) 8

Petkim Seriye devam dedi

Ligde son haftalarda nne geleni deviren Petkim Spor bu serisini Yalova Belediye deplasmannda da srdrd. Petkim karlamadan 84-74 galip ayrld ve galibiyet serisini12 maakard.

Tutku Akn burnu krld

TBLde 23. haftann zirveyi etkileyecek karlamasnda Acbadem niversitesi, Sakarya Bykehir Belediyesini 71-70 yenerken, Acbademin deneyimli oyun kurucusu Tutku Ak ilk mandabyk bir talihsizlik yaad.

Man son pozisyonunda Yiitcan Turna uygun pozisyonda turnikeyi karrken, topu tiplemeye alan Kerem zkann eli Tutku Akn yznde patlad. Ac iinde yerde kalan Akn yznde youn bir ekilde kan olduu gzlenirken, salk ekipleri tecrbeli guarda ilk yardmda bulundular.

Tutku Ak burnuna ald tahmin edilen darbenin ardndan uzun bir sre yerde kalrken, 36 yanda oyuncu daha sonra salk ekipleri tarafndan yerden kaldrld. Oyuncunun ameliyat olduu ve1 ay parkelerden uzak kalaca renildi.

Mula iki ay sonra kazand

Mula Orman ligin 23. haftasnda sahasnda Final Genliki malup ederek ligde iki ay arann ardndan galibiyet sevinci yaad. Mula son galibiyetini Yalova Group Belediye karsnda13. haftadaalmt.

Haftann Takm

Acbadem niversitesi

Haftann manda sahasnda Sakarya BByi malup eden Acbadem nviversitesi haftann takm oldu. Acbadem bu galibiyetle beraber zirve iddiasn srdrd. Bu sonula Acbadem 16. galibiyetine ulat.

Haftann Oyuncusu

Bracey Wright

Acbademin sahasnda Sakarya BByi malup ettii karlamada Amerikal oyuncu 23 say, 7 ribaunt ve 3 asist ile mcadele etti. Sakarya karsnda bu istatistikleri yapan tecrbeli oyuncu haftann oyuncusu olmaya da hak kazand.

Haftann Coachu

Ahmet Kandemir

Haftann manda takm ma ncesi iyi hazrlayan ve ma iindeki hamleleriyle dorular yapan Ahmet Kandemir haftann coachu oldu.

Haftann 5i

Darrly Monroe (Trk Telekom) 16 say, 16 ribaunt, 4 asist

Kenan Bajromovic (Petkim Spor) 21 say, 8 ribaunt, 3 asist

Alican Gney (stanbulspor Beylikdz) 19 say, 5 ribaunt, 4 asist

Bracey Wright (Acbadem niversitesi) 23 say, 7 ribaunt, 3 asist

Quincy Douby (Afyon Belediye) 27 say, 2 ribaunt, 1 asist

TBLde bu haftaya kadarligin istatistik liderleriise u isimler oldu:

Say

Aubrey Gene Coleman (Yalova Group Belediye) 22.6

Jerry Alexander Smith (Samsun BB. Anakent) 21

T.J. Campbell (Petkim Spor) 20.1

Ribaunt

Kenny Adeleke (Final Genlik) 13.7

Ege Arar (Pertevniyal) 11

Brandon Phillip Brown (stanbulspor Beylikdz) 10.2

Asist

Rahim Rzvanolu (Final Genlik) 6.61

Gkper Gen (Mamak BLD. Ankara DS) 6.28

Tuberk Gedikli (Afyon Belediye) 6

TBLde24. haftann programise u ekilde:

17 ubat

14:30 Final Genlik Geliim Koleji

18 ubat

16:00 stanbulspor Beylikdz Samsun BB. Anakent

16:30 Petkim Spor Pertevniyal

17:00 Mamak BLD Ankara DS Bursaspor Durmazlar

17:00 Dzce Belediye Yalova Group Belediye

17:00 Nesine.com Eskiehir Basket Trk Telekom

17:30 Sakarya BB Mula Orman

18:00 Akhisar Belediye Acbadem niversitesi

19 ubat

16:00 Afyon Belediye Bandrma Krmz

