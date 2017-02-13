TBL panorama!

TBL'de 23. haftada alınan sonuçlarla birlikte zirve yarışı yeniden şekillenmeye başladı.

Türkiye Basketbol Ligi 23. haftası birbirinden zorlu mücadelelerle sona erdi. Haftanın maçında Acıbadem Üniversitesi, Sakarya BŞB’yi mağlup ederken, Petkim Spor da deplasmanda Yalova Belediye karşısında kazanarak galibiyet serisine devam etti. İşte sonuçlar:

Gelişim Koleji – İstanbulspor Beylikdüzü: 74-87

Acıbadem Üniversitesi – Sakarya BŞB: 71-70

Pertevniyal – Mamak BLD. Ankara DSİ: 83-82

Türk Telekom – Bandırma Kırmızı: 81-80

Samsun BŞB. Anakent – Afyon Belediye: 71-81

Muğla Orman – Final Gençlik: 79-77

Nesine.com Eskişehir Basket – Düzce Belediye: 88-74

Yalova BLD. – Petkim Spor: 74-84

Bursaspor Durmazlar – Akhisar Belediye: 86-80

Bu sonuçların ardından haftanın “en” leri şu isimlerden oluştu:

Sayı

Quicy Douby (Afyon Belediye) – 27

Josh Parker (Gelişim Koleji) – 26

Kyle Justin Hunt (Yalova Belediye) – 26

Ribaunt

Ege Arar (Pertevniyal) – 17

Darryl Monroe (Türk Telekom) – 16

Tyler Smith (Akhisar Belediye) – 11

Cihad Şahin (Final Gençlik) – 11

Asist

İsmail Cem Ulusoy (Bandırma Kırmızı) – 11

Tyshawn Taylor (Mamak BLD. Ankara DSİ) – 9

Serkan Menteşe (Afyon Belediye) – 8

James Anthony Tucker (Final Gençlik) – 8

Petkim Seriye devam dedi

Ligde son haftalarda önüne geleni deviren Petkim Spor bu serisini Yalova Belediye deplasmanında da sürdürdü. Petkim karşılaşmadan 84-74 galip ayrıldı ve galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

Tutku Açık’ın burnu kırıldı

TBL’de 23. haftanın zirveyi etkileyecek karşılaşmasında Acıbadem Üniversitesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni 71-70 yenerken, Acıbadem’in deneyimli oyun kurucusu Tutku Açık ilk maçında büyük bir talihsizlik yaşadı.

Maçın son pozisyonunda Yiğitcan Turna uygun pozisyonda turnikeyi kaçırırken, topu tiplemeye çalışan Kerem Özkan’ın eli Tutku Açık’ın yüzünde patladı. Acı içinde yerde kalan Açık’ın yüzünde yoğun bir şekilde kan olduğu gözlenirken, sağlık ekipleri tecrübeli guard’a ilk yardımda bulundular.

Tutku Açık burnuna aldığı tahmin edilen darbenin ardından uzun bir süre yerde kalırken, 36 yaşında oyuncu daha sonra sağlık ekipleri tarafından yerden kaldırıldı. Oyuncunun ameliyat olduğu ve 1 ay parkelerden uzak kalacağı öğrenildi.

Muğla iki ay sonra kazandı

Muğla Orman ligin 23. haftasında sahasında Final Gençlik’i mağlup ederek ligde iki ay aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı. Muğla son galibiyetini Yalova Group Belediye karşısında 13. haftada almıştı.

Haftanın Takımı

Acıbadem Üniversitesi

Haftanın maçında sahasında Sakarya BŞB’yi mağlup eden Acıbadem Ünviversitesi haftanın takımı oldu. Acıbadem bu galibiyetle beraber zirve iddiasını sürdürdü. Bu sonuçla Acıbadem 16. galibiyetine ulaştı.

Haftanın Oyuncusu

Bracey Wright

Acıbadem’in sahasında Sakarya BŞB’yi mağlup ettiği karşılaşmada Amerikalı oyuncu 23 sayı, 7 ribaunt ve 3 asist ile mücadele etti. Sakarya karşısında bu istatistikleri yapan tecrübeli oyuncu haftanın oyuncusu olmaya da hak kazandı.

Haftanın Coachu

Ahmet Kandemir

Haftanın maçında takımı maç öncesi iyi hazırlayan ve maç içindeki hamleleriyle doğruları yapan Ahmet Kandemir haftanın coachu oldu.

Haftanın 5’i

Darrly Monroe (Türk Telekom) – 16 sayı, 16 ribaunt, 4 asist

Kenan Bajromovic (Petkim Spor) – 21 sayı, 8 ribaunt, 3 asist

Alican Güney (İstanbulspor Beylikdüzü) – 19 sayı, 5 ribaunt, 4 asist

Bracey Wright (Acıbadem Üniversitesi) – 23 sayı, 7 ribaunt, 3 asist

Quincy Douby (Afyon Belediye) – 27 sayı, 2 ribaunt, 1 asist

TBL’de bu haftaya kadar ligin istatistik liderleri ise şu isimler oldu:

Sayı

Aubrey Gene Coleman (Yalova Group Belediye) – 22.6

Jerry Alexander Smith (Samsun BŞB. Anakent) – 21

T.J. Campbell (Petkim Spor) 20.1

Ribaunt

Kenny Adeleke (Final Gençlik) – 13.7

Ege Arar (Pertevniyal) – 11

Brandon Phillip Brown (İstanbulspor Beylikdüzü) – 10.2

Asist

Rahim Rızvanoğlu (Final Gençlik) – 6.61

Gökper Gen (Mamak BLD. Ankara DSİ) – 6.28

Tuğberk Gedikli (Afyon Belediye) – 6

TBL’de 24. haftanın programı ise şu şekilde:

17 Şubat

14:30 Final Gençlik – Gelişim Koleji

18 Şubat

16:00 İstanbulspor Beylikdüzü – Samsun BŞB. Anakent

16:30 Petkim Spor – Pertevniyal

17:00 Mamak BLD Ankara DSİ – Bursaspor Durmazlar

17:00 Düzce Belediye – Yalova Group Belediye

17:00 Nesine.com Eskişehir Basket – Türk Telekom

17:30 Sakarya BŞB – Muğla Orman

18:00 Akhisar Belediye – Acıbadem Üniversitesi

19 Şubat

16:00 Afyon Belediye – Bandırma Kırmızı

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