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Best Balıkesir'den flaş transfer!
14 Şubat 2017 , 01:05
Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Best Balıkesir flaş bir transfere imza attı.
Balıkesir, Barcelona'dan Dorsey'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Barcelona'da forma giyen Joey Dorsey'i kadrosuna dahil etmiştir" ifadelerine yer verildi.
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