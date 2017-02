Ergin Ataman: ''Banvit'i kutluyorum''

Galatasaray Odeabank Baantrenr Ergin Ataman, Banvit mcadelesini u ekilde deerlendirdi:

''Banvit'i kutluyorum. Bu akam gerekten ok iyi bir basketbol oynadlar. 25 dakika biz de oyunda kaldk. nc periyoda da ok iyi baladk aslnda ama ondan sonra bir anda durduk. Bunun nedenlerini aratracaz. 7 say ndeyken bir anda 20 say geriye dtk. Burada 27 saylk bir fark yedik. Banvit'in oynad sert ve pozitif basketbolun etkisi var ama bizim de mental olarak ciddi bir dmz sz konusu idi. Tedbirleri alacaz. Banvit de iyi basketbol oynuyor. Onlar kutluyorum."