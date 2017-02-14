Ergin Ataman: ''Banvit'i kutluyorum''

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Banvit mücadelesini şu şekilde değerlendirdi:

''Banvit'i kutluyorum. Bu akşam gerçekten çok iyi bir basketbol oynadılar. 25 dakika biz de oyunda kaldık. Üçüncü periyoda da çok iyi başladık aslında ama ondan sonra bir anda durduk. Bunun nedenlerini araştıracağız. 7 sayı öndeyken bir anda 20 sayı geriye düştük. Burada 27 sayılık bir fark yedik. Banvit'in oynadığı sert ve pozitif basketbolun etkisi var ama bizim de mental olarak ciddi bir düşüşümüz söz konusu idi. Tedbirleri alacağız. Banvit de iyi basketbol oynuyor. Onları kutluyorum."