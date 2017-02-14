Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank'ı 79-64 mağlup eden Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, "Bugün herkesin katkı verdiği ve mücadele ettiği bir oyun ortaya koyduk." dedi.

Filipovski, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, maçta gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını ve teknik ekibini tebrik ettiğini söyledi.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Filipovski, "Buraya gelmeden önce Galatasaray'ın yorgun olacağını biliyorduk. Çok zor bir deplasmanda oynadılar ve iyi bir galibiyet aldılar. Ayrıca onları da Barcelona galibiyeti için tebrik ederim. Bugün herkesin katkı verdiği ve mücadele ettiği bir oyun ortaya koyduk. Oyuncularım çok iyi çalıştılar ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bu yüzden de ayrıca çok mutluyum.'' ifadelerini kullandı.