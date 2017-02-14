Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» TBL

Joey Dorsey resmen açıklandı!

Tarih14 Şubat 2017 , 10:41

Yorum
Joey Dorsey resmen açıklandı!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Best Balıkesir, İspanya'nın Barcelona Lassa takımından ayrılan ABD'li pivot Joey Dorsey'i transfer etti. 

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcunun kadroya dahil edildiği belirtildi.

Dorsey, Türkiye'de daha önce Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Odeabank formalarını giymişti. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TBL HaberleriTüm TBL Haberleri

me