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Joey Dorsey resmen açıklandı!
14 Şubat 2017 , 10:41
Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Best Balıkesir, İspanya'nın Barcelona Lassa takımından ayrılan ABD'li pivot Joey Dorsey'i transfer etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcunun kadroya dahil edildiği belirtildi.
Dorsey, Türkiye'de daha önce Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Odeabank formalarını giymişti.
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