TOFAŞ, Juan Palacios'u kadrosuna kattı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, Kolombiyalı Juan Palacios'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de daha önce Pınar Karşıyaka'da forma giyen 2.03 metre boyundaki oyuncu sağlık kontrolünden geçti.

Herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan 32 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.