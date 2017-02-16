Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, İntegral Forex Türkiye Kupası çeyrek finalinde Darüşşafaka Doğuş'ı 77-71 mağlup ettikleri maçı son çeyrekteki performanslarıyla kazandıklarını söyledi.

Ataman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele düzeyi yüksek bir maç olduğunu belirterek, "Bu tip eleme maçları genelde böyle olur. Savunmaların ön plana çıktığı, hücumda yapılan hataların, kaçan kolay atışlar olduğu bir maçtı. İki takım da maç süresince kopmadı, iyi mücadele etti. Zaman zaman biz zaman zaman onlar öne geçti. Son periyotta Sinan'ın önderliğinde, savunmayı delerek o kilidi açtık." diye konuştu.

Takımını galibiyetten dolayı kutlayan Ataman, "Bugün salonda güzel bir taraftar grubumuz vardı. Yarı finalde de taraftarımızın salonu doldurmasını ve burayı Abdi İpekçi atmosferine çevirmesini bekliyorum. Banvit'ten 2 gün önceki maçın rövanşını alıp finale çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yarı finalde eşleştikleri Banvit'in iyi oynayan bir takım olduğunu vurgulayan deneyimli başantrenör, "Organize basketbol oynuyorlar. Hem ligde bizi, hem de burada Beşiktaş Sompo Japan gibi sezonun önemli bir takımını yendiler. Zor bir maç olacak. Onlarla son maçı deplasmanda oynamıştık. Burası ise taraftarımız sayesinde kendi sahamız haline geldi. Kendimizi sahamızda gibi hissedip maçı alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.