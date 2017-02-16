Blatt: ''Çok şut kaçırdık ve bu yenilmemize...''

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, zor ve sert bir maç olduğunu söyledi.

Galatasaray'ı kutlayan Blatt, "Çok şut kaçırdık ve bu, maçın sonunda yenilmemize sebep oldu. Rakip ise bunları sayıya çevirmeyi başardı. Ana oyun kurucularımızdan biri sakat ve bu yüzden Wanamaker'ın üzerinde büyük baskı var ama çok iyi mücadele ediyor. Onda, bir oyuncudan istediğiniz her şey var şu anda." şeklinde görüş belirtti.