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Ekpe Udoh'un Atatürk hayranlığı!
16 Şubat 2017 , 16:43
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- Basketbol
- TBL
- Fenerbahçe
Atatürk'e hayranlığını her fırsatta dile getiren ABD'li oyuncu, İntegral Forex Türkiye Kupası'ndan elenerek İstanbul'a dönen kafileye katılmadı ve Anıtkabir'i ziyaret etti
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Ekpe Udoh, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Atatürk'e duyduğu hayranlığı her fırsatta dile getiren Udoh, İntegral Forex Türkiye Kupası'ndan elenerek İstanbul'a dönen kafileye katılmadı. Başantrenör Zeljko Obradovic'ten izin alarak Ankara'da kalan oyuncu, Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Direktörü Defne Patır ile birlikte Anıtkabir'e gitti.
Aslanlı Yol'da yürürken, Atatürk ve Anıtkabir'in hikayesini dinleyen Udoh, rehberler eşliğinde mozole ve Anıtkabir içindeki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi. Anıtkabir'deki askerlerin nöbet değişim törenini de izleyen Ekpe Udoh, ziyaretinin sonunda Anıtkabir Anı Defteri'ne şu notları yazdı:
"Sayın Atatürk, bu dünyaya yaptığın katkılardan dolayı teşekkür ediyorum sana. Hiç bir zaman unutulmayacaksın. Gücünle huzur içinde uyu. Yeni inananın Ekpe."
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