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Maçı kazanıp Anıtkabir'e gittiler!

Tarih16 Şubat 2017 , 16:40

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Maçı kazanıp Anıtkabir'e gittiler!

İntegral Forex Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi çeyrek Final'da 82-74 mağlup ederek yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi olan Anadolu Efes'li oyuncular, galibiyeti ATA'nın huzurunda kutladılar.

Genç basketbolcu Samet Geyik, twitterdan bu ziyareti ATA'mızın huzurundayız tweetiyle duyurdu.

 

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