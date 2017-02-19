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Filipovski: "Biz rüyamızı gerçekleştirdik"
19 Şubat 2017 , 22:38
Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes'i 75-66 yenerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götüren Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, güzel bir başarı kazandıklarını belirtti.
Kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunun altını çizen Filipovski, "Oyuncularıma, teknik ekibime, sağlık ekibime teşekkür etmek istiyorum. Bizim sadece basketbola odaklanmamızı sağlayan Banvit organizasyonu ve yönetimine, sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zaferde buraya gelerek bize destek olan taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür etmek gerekiyor." diye konuştu.
"Herkesin bir rüyası olmalı, biz rüyamızı gerçekleştirdik." diyen Filipovski, şunları kaydetti:
"Sadece bir rüya olmaz, her zaman rüyalarınız olmalı. Bu tip tek maçlı eleme sistemine göre oynanan mücadelelerde çok da abartmadan gerçekçi olmak lazım. Diğer takımlara ve antrenörlerine saygı duyuyorum. Sezonun kalan kısmında da başarılı olmaya çalışacağız. Ligde kalan maçlarda en iyisini yapmak için çabalayacağız."
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