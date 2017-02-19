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Galatasaray'a transferde büyük şok!
19 Şubat 2017 , 15:36
AJANSSPOR ÖZEL HABER- Geçen sezon gösterdiği performansla Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kuran Errick McCollum, Türkiye'ye geri dönüyor.
Ajansspor'un edindiği bilgiye göre Darüşşafa Doğuş ile eski takımı Galatasaray Odeabank, ABD'li oyuncuya teklif götürürken McCollum Galatasaray'ı reddedip Daçka'nın teklifini kabul etti.
29 yaşındaki oyun kurucu Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatmayıp bu sezon başında Çin Ligi ekiplerinden Beikong Fly Dragons'a transfer olmuştu. McCollum aynı zamanda geçen sezonki Eurocup şampiyonluğunda normal sezon MVP'si seçilmişti.
Darüşşafaka Doğuş'un elinde halihazırda Scottie Wilbekin, Brad Wanamaker, Ender Arslan ve Mehmet Yağmur gibi 4 oyun kurucu bulunuyor. Genelde Wilbekin-Wanamaker ikilisini aynı anda sahaya süren Daçka Başantrenörü David Blatt, McCollum hamlesiyle birlikte iyice rahatlayacak.
Öte yandan Galatasaray'da da oyun kurucu konusunda sıkıntı devam ediyor. Sezon başında kadroya katılan Russ Smith ve Justin Dentmon'ı beğenmeyen Ergin Ataman, yeni transfer Fitipaldo'dan da henüz istediği verimi alabilmiş değil.
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