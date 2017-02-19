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Perasovic: "Çok fazla hücum ribauntu aldılar..."
19 Şubat 2017 , 22:40
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- Basketbol
- TBL
- Anadolu Efes
Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Banvit'in baştan sona çok sert oynadığını ve galibiyeti hak ettiğini söyledi.
Normalde oynadıkları gibi oynayamadıklarını dile getiren Perasovic, "Özellikle ilk çeyrek çok önemliydi. Rakibimiz kendilerine fırsat sağladı ve öne geçti. Maçın devamında bunu değiştiremedik. Çok fazla hücum ribauntu aldılar, biz de hücumda çok hata yaptık. Bu nedenle maçı geri çeviremedik." değerlendirmesinde bulundu.
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Anadolu Efes
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