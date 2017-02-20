TBL Panorama!

Türkiye Basketbol Ligi'nde 24. hafta geride kalırken zirvedeki üç takım en yakın rakipleri ile arayı açmayı başardı.

Türkiye Basketbol Ligi’nde 24. hafta oynanan maçlarla birlikte sona erdi. Petkim Spor’un galibiyet serisine devam ettiği haftada, zirvede Sakarya BŞB ve Nesine.com Eskişehir Basket de kazanmayı başardı. Bu karşılaşmaların ardından alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Final Gençlik – Gelişim Koleji: 77-94

İstanbulspor Beylikdüzü – Samsun BŞB: 91-86

Petkim Spor – Pertevniyal: 86-69

Nesine.com Eskişehir Basket – Türk Telekom: 94-90

Düzce Belediye – Yalova Group Belediye: 63-64

Mamak Belediye Ankara DSİ – Bursaspor Durmazlar: 68-75

Sakarya Büyükşehir Belediyesi – Muğla Orman: 89-65

Akhisar Belediye – Acıbadem Üniversitesi: 84-78

Afyon Belediyesi – Bandırma Kırmızı: 79-82

Bu sonuçların ardından haftanın enleri şu isimlerden oluştu:

Sayı

Bracey Wright (Acıbadem Üniversitesi) – 31

Brandon Phillip Brown (İstanbulspor Beylikdüzü) – 26

Charles Jackson (Sakarya BŞB) – 26

Dejan Borovnjak (Bursaspor Durmazlar) – 25

Elijah Johnson (İstanbulspor Beylikdüzü) – 24

Ribaunt

Charles Jackson (Sakarya BŞB) – 15

Dejan Borovnjak (Bursaspor Durmazlar) – 13

Mikael Hopkins (Samsun BŞB Anakent) – 12

Cenk Şekeroğlu (Akhisar Belediye) – 12

Asist

Tywain McKee (Türk Telekom) – 14

Barış Güney (Gelişim Koleji) – 10

Tyshawn Taylor (Mamak BLD. Ankara DSİ) – 9

T.J. Campbell (Petkim Spor) – 8

Haftanın öne çıkan olayları ise şu şekilde:

Petkim seriye devam etti

Türkiye Basketbol Ligi’nde Petkim fırtınası esmeye devam ediyor. Burak Gören yönetimindeki İzmir ekibi Pertevniyal karşısında aldığı galibiyetle seriyi 13 maça taşıdı. Bu galibiyetle 19 galibiyete ulaşan Petkim, zirve takibini sürdürdü.

Wright kurtaramadı

Acıbadem Üniversitesi son çeyreğine 7 sayı önde girdiği karşılaşmada Akhisar Belediye deplasmanından mağlubiyetle döndü. Karşılaşmanın son çeyreğinde potasında 31 sayı gören Acıbadem mağlup olmaktan kurtulamadı. Wright bu karşılaşmada 31 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist ile mücadele etti.

Barış Güney trible double’nın kıyısından döndü

Gelişim Koleji’nin Final Gençlik’i mağlup ettiği karşılaşmada Barış Güney trible double’nin kıyısından döndü. Tecrübeli oyuncu karşılaşmada galibiyette büyük pay sahibi olurken 9 sayı, 8 ribaunt ve 10 asistlik performansla trible double’ı 1 sayı ve 2 ribaunt ile kaçırmış oldu.

Bandırma Kırmızı seri bozdu

Ligin iddialı ekiplerinden Afyon Belediye karşısına çıkan Bandırma Kırmızı çekişmeli geçen maç sonundan parkeden 82-79 galip ayrılmayı başardı. Bu galibiyetle birlikte Afyon’un 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Bandırma da galibiyet sayısını 12’ye çıkardı.

Zirvedeki üçlü arayı açıyor

24. hafta geride kalırken ilk üç sıradaki takım arayı açmaya başladı. İşte Play-Off potası ve galibiyet sayıları:

1 – Sakarya BŞB – 20

2- Nesine.com Eskişehir Basket – 20

3 – Petkim Spor – 19

4 – Afyon Belediye – 17

5 – Bursaspor Durmazlar – 17

6 – Acıbadem Üniversitesi – 16

7 – İstanbulspor Beylikdüzü – 15

8 – Samsun BŞB. Anakent – 13

Haftanın 5’i

Charles Jackson (Sakarya BŞB) – 26 sayı, 15 ribaunt

Dejan Borovnjak (Bursaspor Durmazlar) – 25 sayı, 13 ribaunt

Sean Marshall (Nesine.com Eskişehir Basket) – 22 sayı, 3 ribaunt, 4 asist

Bracey Wright (Acıbadem Üniversitesi) – 31 sayı, 5 ribaunt, 5 asist

Elijah Johnson (İstanbulspor Beylikdüzü) – 24 sayı, 8 ribaunt, 6 asist

24. haftanın ardından ligin istatistik liderleri şu isimlerden oluştu:

Sayı

Aubrey Gene Coleman (Yalova Group Belediye) – 22.5

Jerry Alexander Smith (Samsun BŞB. Anakent) – 20.7

Bracey Wright (Acıbadem Üniversitesi) – 20.4

Ribaunt

Kenny Adeleke (Final Gençlik) – 13.7

Ege Arar (Pertevniyal) – 11

Brandon Phillip Brown (İstanbulspor Beylikdüzü) – 10

Asist

Rahim Rızvanoğlu (Final Gençlik) – 6.5

Gökper Gen (Mamak BLD. Ankara DSİ) – 6

Tuğberk Gedikli (Afyon Belediye) – 5.95

Türkiye Basketbol Ligi’nde 25. haftanın programı ise şu şekilde:

28 Şubat

14:00 Gelişim Koleji – Sakarya BŞB

18:00 Samsun BŞB. Anakent – Final Gençlik

18:00 Bandırma Kırmızı – İstanbulspor Beylikdüzü

1 Mart

15:00 Pertevniyal – Düzce Belediye

16:00 Acıbadem Üniversitesi – Mamak BLD. Ankara DİS

17:00 Muğla Orman – Akhisar Belediye

18:00 Bursaspor Durmazlar – Petkim Spor

18:00 Yalova Group Belediye – Nesine.com Eskişehir Basket

18:00 Türk Telekom – Afyon Belediyesi

25. hafta öncesinde ise TBL ekipleri 22-26 Şubat tarihleri arasında Federasyon Kupası‘nda boy gösterecekler.

8 takımın yer alacağı Federasyon Kupası’nın programı ise şöyle:

22 Şubat

18:00 Gelişim Koleji – Sakarya BŞB

20:15 Nesine.com Eskişehir Basket – Afyon Belediyesi

23 Şubat

18:00 Samsun BŞB. Anakent – İstanbulspor Beylikdüzü

20:15 Bandırma Kırmızı – Bursaspor Durmazlar

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