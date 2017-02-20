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TBL Panorama!
20 Şubat 2017 , 18:08
Türkiye Basketbol Ligi'nde 24. hafta geride kalırken zirvedeki üç takım en yakın rakipleri ile arayı açmayı başardı.
Türkiye Basketbol Ligi’nde 24. hafta oynanan maçlarla birlikte sona erdi. Petkim Spor’un galibiyet serisine devam ettiği haftada, zirvede Sakarya BŞB ve Nesine.com Eskişehir Basket de kazanmayı başardı. Bu karşılaşmaların ardından alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Final Gençlik – Gelişim Koleji: 77-94
İstanbulspor Beylikdüzü – Samsun BŞB: 91-86
Petkim Spor – Pertevniyal: 86-69
Nesine.com Eskişehir Basket – Türk Telekom: 94-90
Düzce Belediye – Yalova Group Belediye: 63-64
Mamak Belediye Ankara DSİ – Bursaspor Durmazlar: 68-75
Sakarya Büyükşehir Belediyesi – Muğla Orman: 89-65
Akhisar Belediye – Acıbadem Üniversitesi: 84-78
Afyon Belediyesi – Bandırma Kırmızı: 79-82
Bu sonuçların ardından haftanın enleri şu isimlerden oluştu:
Sayı
Bracey Wright (Acıbadem Üniversitesi) – 31
Brandon Phillip Brown (İstanbulspor Beylikdüzü) – 26
Charles Jackson (Sakarya BŞB) – 26
Dejan Borovnjak (Bursaspor Durmazlar) – 25
Elijah Johnson (İstanbulspor Beylikdüzü) – 24
Ribaunt
Charles Jackson (Sakarya BŞB) – 15
Dejan Borovnjak (Bursaspor Durmazlar) – 13
Mikael Hopkins (Samsun BŞB Anakent) – 12
Cenk Şekeroğlu (Akhisar Belediye) – 12
Asist
Tywain McKee (Türk Telekom) – 14
Barış Güney (Gelişim Koleji) – 10
Tyshawn Taylor (Mamak BLD. Ankara DSİ) – 9
T.J. Campbell (Petkim Spor) – 8
Haftanın öne çıkan olayları ise şu şekilde:
Petkim seriye devam etti
Türkiye Basketbol Ligi’nde Petkim fırtınası esmeye devam ediyor. Burak Gören yönetimindeki İzmir ekibi Pertevniyal karşısında aldığı galibiyetle seriyi 13 maça taşıdı. Bu galibiyetle 19 galibiyete ulaşan Petkim, zirve takibini sürdürdü.
Wright kurtaramadı
Acıbadem Üniversitesi son çeyreğine 7 sayı önde girdiği karşılaşmada Akhisar Belediye deplasmanından mağlubiyetle döndü. Karşılaşmanın son çeyreğinde potasında 31 sayı gören Acıbadem mağlup olmaktan kurtulamadı. Wright bu karşılaşmada 31 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist ile mücadele etti.
Barış Güney trible double’nın kıyısından döndü
Gelişim Koleji’nin Final Gençlik’i mağlup ettiği karşılaşmada Barış Güney trible double’nin kıyısından döndü. Tecrübeli oyuncu karşılaşmada galibiyette büyük pay sahibi olurken 9 sayı, 8 ribaunt ve 10 asistlik performansla trible double’ı 1 sayı ve 2 ribaunt ile kaçırmış oldu.
Bandırma Kırmızı seri bozdu
Ligin iddialı ekiplerinden Afyon Belediye karşısına çıkan Bandırma Kırmızı çekişmeli geçen maç sonundan parkeden 82-79 galip ayrılmayı başardı. Bu galibiyetle birlikte Afyon’un 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Bandırma da galibiyet sayısını 12’ye çıkardı.
Zirvedeki üçlü arayı açıyor
24. hafta geride kalırken ilk üç sıradaki takım arayı açmaya başladı. İşte Play-Off potası ve galibiyet sayıları:
1 – Sakarya BŞB – 20
2- Nesine.com Eskişehir Basket – 20
3 – Petkim Spor – 19
4 – Afyon Belediye – 17
5 – Bursaspor Durmazlar – 17
6 – Acıbadem Üniversitesi – 16
7 – İstanbulspor Beylikdüzü – 15
8 – Samsun BŞB. Anakent – 13
Haftanın 5’i
Charles Jackson (Sakarya BŞB) – 26 sayı, 15 ribaunt
Dejan Borovnjak (Bursaspor Durmazlar) – 25 sayı, 13 ribaunt
Sean Marshall (Nesine.com Eskişehir Basket) – 22 sayı, 3 ribaunt, 4 asist
Bracey Wright (Acıbadem Üniversitesi) – 31 sayı, 5 ribaunt, 5 asist
Elijah Johnson (İstanbulspor Beylikdüzü) – 24 sayı, 8 ribaunt, 6 asist
24. haftanın ardından ligin istatistik liderleri şu isimlerden oluştu:
Sayı
Aubrey Gene Coleman (Yalova Group Belediye) – 22.5
Jerry Alexander Smith (Samsun BŞB. Anakent) – 20.7
Bracey Wright (Acıbadem Üniversitesi) – 20.4
Ribaunt
Kenny Adeleke (Final Gençlik) – 13.7
Ege Arar (Pertevniyal) – 11
Brandon Phillip Brown (İstanbulspor Beylikdüzü) – 10
Asist
Rahim Rızvanoğlu (Final Gençlik) – 6.5
Gökper Gen (Mamak BLD. Ankara DSİ) – 6
Tuğberk Gedikli (Afyon Belediye) – 5.95
Türkiye Basketbol Ligi’nde 25. haftanın programı ise şu şekilde:
28 Şubat
14:00 Gelişim Koleji – Sakarya BŞB
18:00 Samsun BŞB. Anakent – Final Gençlik
18:00 Bandırma Kırmızı – İstanbulspor Beylikdüzü
1 Mart
15:00 Pertevniyal – Düzce Belediye
16:00 Acıbadem Üniversitesi – Mamak BLD. Ankara DİS
17:00 Muğla Orman – Akhisar Belediye
18:00 Bursaspor Durmazlar – Petkim Spor
18:00 Yalova Group Belediye – Nesine.com Eskişehir Basket
18:00 Türk Telekom – Afyon Belediyesi
25. hafta öncesinde ise TBL ekipleri 22-26 Şubat tarihleri arasında Federasyon Kupası‘nda boy gösterecekler.
8 takımın yer alacağı Federasyon Kupası’nın programı ise şöyle:
22 Şubat
18:00 Gelişim Koleji – Sakarya BŞB
20:15 Nesine.com Eskişehir Basket – Afyon Belediyesi
23 Şubat
18:00 Samsun BŞB. Anakent – İstanbulspor Beylikdüzü
20:15 Bandırma Kırmızı – Bursaspor Durmazlar
Basketball.com.tr
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