TBL Panorama!

Trkiye Basketbol Ligi'nde 24. hafta geride kalrken zirvedeki takm en yakn rakipleri ile aray amay baard.

Trkiye Basketbol Liginde 24. hafta oynanan malarla birlikte sona erdi. Petkim Sporun galibiyet serisine devam ettii haftada, zirvede Sakarya BB ve Nesine.com Eskiehir Basket de kazanmay baard. Bu karlamalarn ardndan alnan sonular ise u ekilde:

Final Genlik Geliim Koleji: 77-94

stanbulspor Beylikdz Samsun BB: 91-86

Petkim Spor Pertevniyal: 86-69

Nesine.com Eskiehir Basket Trk Telekom: 94-90

Dzce Belediye Yalova Group Belediye: 63-64

Mamak Belediye Ankara DS Bursaspor Durmazlar: 68-75

Sakarya Bykehir Belediyesi Mula Orman: 89-65

Akhisar Belediye Acbadem niversitesi: 84-78

Afyon Belediyesi Bandrma Krmz: 79-82

Bu sonularn ardndanhaftann enleriu isimlerden olutu:

Say

Bracey Wright (Acbadem niversitesi) 31

Brandon Phillip Brown (stanbulspor Beylikdz) 26

Charles Jackson (Sakarya BB) 26

Dejan Borovnjak (Bursaspor Durmazlar) 25

Elijah Johnson (stanbulspor Beylikdz) 24

Ribaunt

Charles Jackson (Sakarya BB) 15

Dejan Borovnjak (Bursaspor Durmazlar) 13

Mikael Hopkins (Samsun BB Anakent) 12

Cenk ekerolu (Akhisar Belediye) 12

Asist

Tywain McKee (Trk Telekom) 14

Bar Gney (Geliim Koleji) 10

Tyshawn Taylor (Mamak BLD. Ankara DS) 9

T.J. Campbell (Petkim Spor) 8

Haftann ne kan olaylar ise u ekilde:

Petkim seriye devam etti

Trkiye Basketbol Liginde Petkim frtnas esmeye devam ediyor. Burak Gren ynetimindeki zmir ekibi Pertevniyal karsnda ald galibiyetle seriyi 13 maa tad. Bu galibiyetle 19 galibiyete ulaan Petkim, zirve takibini srdrd.

Wright kurtaramad

Acbadem niversitesi son eyreine 7 say nde girdii karlamada Akhisar Belediye deplasmanndan malubiyetle dnd. Karlamann son eyreinde potasnda 31 say gren Acbadem malup olmaktan kurtulamad. Wright bu karlamada 31 say, 5 ribaunt ve 5 asist ile mcadele etti.

Bar Gney trible doublenn kysndan dnd

Geliim Kolejinin Final Genliki malup ettii karlamada Bar Gney trible doublenin kysndan dnd. Tecrbeli oyuncu karlamada galibiyette byk pay sahibi olurken 9 say, 8 ribaunt ve 10 asistlik performansla trible double 1 say ve 2 ribaunt ile karm oldu.

Bandrma Krmz seri bozdu

Ligin iddial ekiplerinden Afyon Belediye karsna kan Bandrma Krmz ekimeli geen ma sonundan parkeden 82-79 galip ayrlmay baard. Bu galibiyetle birlikte Afyonun 4 malk galibiyet serisi sona ererken, Bandrma da galibiyet saysn 12ye kard.

Zirvedeki l aray ayor

24. hafta geride kalrken ilk sradaki takm aray amaya balad. te Play-Off potas ve galibiyet saylar:

1 Sakarya BB 20

2- Nesine.com Eskiehir Basket 20

3 Petkim Spor 19

4 Afyon Belediye 17

5 Bursaspor Durmazlar 17

6 Acbadem niversitesi 16

7 stanbulspor Beylikdz 15

8 Samsun BB. Anakent 13

Haftann 5i

Charles Jackson (Sakarya BB) 26 say, 15 ribaunt

Dejan Borovnjak (Bursaspor Durmazlar) 25 say, 13 ribaunt

Sean Marshall (Nesine.com Eskiehir Basket) 22 say, 3 ribaunt, 4 asist

Bracey Wright (Acbadem niversitesi) 31 say, 5 ribaunt, 5 asist

Elijah Johnson (stanbulspor Beylikdz) 24 say, 8 ribaunt, 6 asist

24. haftann ardndanligin istatistik liderleriu isimlerden olutu:

Say

Aubrey Gene Coleman (Yalova Group Belediye) 22.5

Jerry Alexander Smith (Samsun BB. Anakent) 20.7

Bracey Wright (Acbadem niversitesi) 20.4

Ribaunt

Kenny Adeleke (Final Genlik) 13.7

Ege Arar (Pertevniyal) 11

Brandon Phillip Brown (stanbulspor Beylikdz) 10

Asist

Rahim Rzvanolu (Final Genlik) 6.5

Gkper Gen (Mamak BLD. Ankara DS) 6

Tuberk Gedikli (Afyon Belediye) 5.95

Trkiye Basketbol Liginde25. haftann programise u ekilde:

28 ubat

14:00 Geliim Koleji Sakarya BB

18:00 Samsun BB. Anakent Final Genlik

18:00 Bandrma Krmz stanbulspor Beylikdz

1 Mart

15:00 Pertevniyal Dzce Belediye

16:00 Acbadem niversitesi Mamak BLD. Ankara DS

17:00 Mula Orman Akhisar Belediye

18:00 Bursaspor Durmazlar Petkim Spor

18:00 Yalova Group Belediye Nesine.com Eskiehir Basket

18:00 Trk Telekom Afyon Belediyesi

25. hafta ncesinde ise TBL ekipleri22-26 ubattarihleri arasndaFederasyon Kupasnda boy gsterecekler.

8 takmn yer alaca Federasyon Kupasnn program ise yle:

22 ubat

18:00 Geliim Koleji Sakarya BB

20:15 Nesine.com Eskiehir Basket Afyon Belediyesi

23 ubat

18:00 Samsun BB. Anakent stanbulspor Beylikdz

20:15 Bandrma Krmz Bursaspor Durmazlar

