Federasyon kupası başlıyor

Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) Federasyon Kupası Final Grubu müsabakaları yarın Mersin'de başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Antalyalı, Atatürk Evi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Mersin'in artık spor şehri olarak anılmak istediğini ve bu bağlamda federasyonun organizasyonu bu kente verdiğini belirtti.

Mersin'deki yetkililerden destek gördüklerini ifade eden Antalyalı, "Organizasyonda Mersin Büyükşehir Belediyesinin büyük katkıları oldu. Tüm maddi sponsorlukları onlar karşıladı. Mersin Valisi Özdemir Çakacak da organizasyonu çok arzuluyordu. Bu nedenle bu organizasyon Mersin'de yapılıyor. Sporcularımızın Mersin'in keyfini çıkarmasını diliyorum." diye konuştu.

TBF Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş de Mersin'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İyi bir turnuva olmasını dileyen Özgümüş, "Her şeyimiz hazır. Takımlarımız da zaten çok zorlu mücadeleden geliyorlar ama kattıkları değer inanılmaz. Hem daha çok Türk oyuncunun oynaması hem de antrenör kalitesi var. Bu, basketbolu çok yüceltti. TBL, oyuncunun yetiştiği çok değerli bir lig. Onlarla birlikte burada olmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kupa mücadelesi, Edip Buran Spor Salonu'nda yarın saat 18.00'de Gelişim Koleji-Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayıp, 26 Şubat'taki final müsabakasıyla sona erecek.