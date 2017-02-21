Galatasaray'ın telefonlarına çıkmıyor!

Galatasaray Odeabank, geçen sezon Eurocup'ta şampiyon olurken, takıma çok ciddi katkıda bulunan Errick McCollum'u bu sezon tekrardan kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray kulübü bu konuda oyuncu ile temas kurmaya çalışırken, McCollum'un yöneticilerin ve Ergin Ataman'ın telefonlarına cevap vermediği öğrenildi.

McCollum'un, telefonu açmama nedeni olarak, geçen sezon yapılan düzensiz ödemeler ve Darüşşafaka Doğuş'un yaptığı teklif gösteriliyor. Amerikalı oyuncunun büyük ihtimal Darüşşafaka Doğuş ile anlaşması bekleniyor.

AJANSSPOR ÖZEL HABER / EYÜP YILDIZ