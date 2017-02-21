Jayson Granger da Atatürk'çü çıktı

Fenerbahçe'nin pivotu Udoh Ekpe'den sonra Anadolu Efes'in Amerikalı oyun kurucusu Jayson Granger, takipçileriyle Jorge Blanco Villalta’nın “Atatürk” kitabını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Paylaşım özellikle Türk takipçileri tarafından büyük ilgi ve övgü görürken altına çok fazla paylaşım geldi.