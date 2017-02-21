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Jayson Granger'da Atatürk'çü çıktı
21 Şubat 2017 , 15:07
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Anadolu Efes
Fenerbahçe'nin pivotu Udoh Ekpe'den sonra Anadolu Efes'in Amerikalı oyun kurucusu Jayson Granger, takipçileriyle Jorge Blanco Villalta’nın “Atatürk” kitabını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Paylaşım özellikle Türk takipçileri tarafından büyük ilgi ve övgü görürken altına çok fazla paylaşım geldi.
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Anadolu Efes
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