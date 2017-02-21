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Muratbey Uşak kritik sınavda..

Tarih21 Şubat 2017 , 13:12

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Muratbey Uşak kritik sınavda..

Muratbey Uşak Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turunun ikinci maçında yarın Romanya'nın CSM Oradea takımı ile karşı karşıya gelecek. 

Oradea kentindeki ilk karşılaşmayı 82-72 kaybeden Muratbey Uşak Genel Menajeri Fatihan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada yarınki maçı kazanmak istediklerini söyledi.

İlk maçta aldıkları mağlubiyetle çeyrek finale kalma şanslarını zora soktuklarını hatırlatan Erdoğan, "İlk sekize kalmak istiyoruz. Zorlu bir maç olacak ancak kazanmak istiyoruz. Seyircimizin desteğiyle galip geleceğimize inanıyorum." dedi. 

Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Muratbey Uşak'ın ilk sekize kalması için rakibini en az 11 sayı farkla yenmesi gerekiyor.

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