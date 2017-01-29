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"İlk yarıda çok güzel bir oyun oynadık"
29 Ocak 2017 , 15:33
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Muratbey Uşak'ı 98-89 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ilk yarısında çok iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, ilk yarıda oynadıkları basketbolu ön plana çıkararak şunları kaydetti:
"İlk yarıda çok güzel bir oyun sergiledik. Attığımız her şut sayıya dönüştü. Türkiye Ligi'nde bir maç daha oynadık ve takımımızın iç durumuna baktık. İlk vermemiz gereken karar hangi oyuncuları dışarıda bırakacağımızdı. Ekpe Udoh da bir süredir sakat olduğundan maç eksiği vardı. Çok iyi antrenman yaparak bugün oynaması bizim için çok önemliydi. Antony Bennett ise ligde ilk defa oynadı. Onun için de zamanla her şey oturacaktır."
Obradovic, maç içinde çok fazla rotasyon yaptıklarını vurgulayarak, "Daha çok süre alan oyuncular daha fazla dinlenme fırsatı buldu. Hep bir sonraki maçı düşünerek hareket ediyoruz. Taraftar açısından güzel bir maç oldu. CSKA Moskova karşısında Perşembe aksamı taraftarımızdan aynı desteği bekliyoruz." diye konuştu.
Fenerbahçe'yle ilk lig maçına çıkan Kanadalı oyuncu Bennett ise genel olarak kendi performansından memnun olduğunu belirterek, "Bir çok şeyi öğrenme aşamasındayım. Takım arkadaşlarım bana destek olmaya çalışıyorlar. Sahaya çıkıp işimi yapaya çalışıyorum .Hücum ve savunma açısından üzerime ne düşüyorsa yapmak istiyorum. Taraftarlarımızda çok güzel bir enerji var. Bana gösterdikleri ilgiden memnunum. Bana ailenin bir parçasıymışım gibi hissettiriyorlar." şeklinde görüşlerini aktardı.
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