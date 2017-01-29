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"Kötü savunma yaptık"
29 Ocak 2017 , 15:37
Muratbey Uşak Başantrenörü Ozan Bulkaz, kötü savunma yaparak maçı kaybettiklerini dile getirdi.
Bulkaz, takım kadrosunda eksiklerin bulunduğuna dikkati çekerek, "İlk periyotta çok iyi oynayan Fenerbahçe karşısında kötü savunma yaptık ve maçı kaybettik. Fenerbahçe son topa kadar agresif şekilde mücadele etti. Doğru top oynadılar ve kazandılar. Bir an önce evimizdeki maçları kazanıp play-off çizgisine gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Muratbey Uşak oyuncusu Berkay Candan da maça iyi başlayamadıkları ve kolay sayılar vererek sahadan yenilgiyle ayrıldıkları dile getirdi.
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