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Kuralar yarın çekiliyor!
30 Ocak 2017 , 11:15
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- Basketbol
- Spor Toto Erkekler T.K
Basketbolda Ankara'nın ev sahipliğinde organize edilecek Erkekler Türkiye Kupası'nın kura çekimi yarın İstanbul'da yapılacak.
Yeşilyurt'daki Polat Renaissance Hotel'de saat 11.00'de başlayacak kura çekimine, kupada mücadele edecek takımların temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri katılacak.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftayı ilk 8 sırada bitiren Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan, Banvit, Darüşşafaka Doğuş, Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odeabank ve Yeşilgiresun Belediyespor, kupayı kazanmak için mücadele edecek.
Eleme usulüyle yapılacak müsabakalar, 15 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Final müsabakası ise 19 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
Geçen yıl Bursa'da 31. kez gerçekleştirilen organizasyonda Fenerbahçe, finalde Darüşşafaka Doğuş'u yenerek kupayı müzesine götürmüştü.
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- Spor Toto Erkekler T.K
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