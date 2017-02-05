Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında sahasında Banvit'e 76-70 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş'un başantrenörü David Blatt, hücumda kötü bir performans sergilediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Blatt, Banvit'i galibiyetinden dolayı tebrik ettiğini dile getirerek, "Banvit'i sezon sayı ortalamasının altında tuttuk ama son 4-5 maçtır sorunumuz, hücumda sayı atamamamız. Pozisyon buluyoruz ama şutları değerlendiremiyoruz. Bu akşamki maçta ribauntlarda da iyi değildik. Uzun bir sezondayız, bunun gibi dönemlerimiz olacaktır. Biz buradan çıkma yollarını bulmalıyız ve bulacağız da. Banvit bir önceki maçını 8 gün önce oynadı. Bizim ise 2 gün vaktimiz vardı. Şu dönemde rotasyon daraldı, sakatlık nedeniyle ama bu da bahane değil." ifadelerini kullandı.

Darüşşafaka Doğuş'un genç oyuncularından Okben Ulubay da maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Banvit gibi bir takıma karşı işi son çeyreğe bırakınca geri dönmek kolay olmuyor. Ligde ve Avrupa'da üst üste 4 maçtır kaybediyoruz. Umarım Fenerbahçe maçıyla şanssızlığımızı kıracağız." şeklinde konuştu.



