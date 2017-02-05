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Sasa Filipovski,''Zor bir maçı kazandık''
05 Şubat 2017 , 20:49
Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski ise zor bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.
Bu karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarının altını çizen Filipovski, "Avrupa’daki işimizi tamamladıktan sonra buraya iyi konsantre olduk. Karşıyaka’ya kaybettiğimiz maç bizim için üzücüydü ama bu galibiyet az da olsa telafi oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Banvit'in en skorer ismi olan Jordan Theodore da tahmin ettikleri gibi zor bir karşılaşma oynadıklarını aktararak, "Farkı 17 sayıya kadar çıkardık ancak onların geri gelmesine izin verdik. Top kayıpları onlara yardım etti. Ama buna rağmen iyi bir galibiyet aldık." yorumunu yaptı.
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