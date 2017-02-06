"Çok değerli bir galibiyet aldık"

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Bursa temsilcisi TOFAŞ'ı 82-73 yenen Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, iyi basketbol oynadıklarını vurgulayarak, "Ligde üst üste galibiyetler almaya başladık. Sürpriz sonuçların oluştuğu bu haftalarda galibiyetler almak bizi yukarılara taşıyacak. Üst düzey basketbol oynadık. TOFAŞ ciddi bir rakip ve onlara ciddi bir üstünlük sağladık. Zaman zaman TOFAŞ'ın direnç koymasıyla düşüş yaşadık ama sonuçta maçın başından sonuna kadar iyi basketbol oynayarak net bir galibiyet almayı başardık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Odeabank'ın genç oyuncularından Ege Arar ise kendileri açısından rahat bir mücadele olduğunu ve sahaya karakter koyarak kazanmayı bildiklerini aktardı.