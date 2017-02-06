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"Tecrübe eksikliği yaşadık"
06 Şubat 2017 , 22:32
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, tecrübe eksikliği yaşadıklarını ama bundan daha iyi maç çıkartabilecek bir takım olduklarını dile getirdi.
Galatasaray Odeabank'ın kendilerinden daha tecrübeli bir takım olduğunu belirten Ene, "Rakibimiz, tempoyu arttırmayı ve azaltmayı bilen bir ekip. Hücumda istediğimiz ritmi bulamadık. Boş atışlar kaçırdık. Maçın başında bir fark oluştu. Azaltmak için uğraştık ama olmadı. Bizim açımızdan güzel bir maç oldu çünkü oyunun 40 dakikasında bir arada kalabildik ve iyi baskı yaptık. Galatasaray Odeabank, basketbolu iyi bilen bir ekip. Onları bu yüzdelerle deplasmanda yenmek kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.
TOFAŞ'ın tecrübeli oyuncularından Kaya Peker de maçtan hiç kopmadıklarını ama iyi savunma yapamadıkları için kazanamadıklarını kaydetti.
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