Yeşilgiresun'un kupa iddiası!

Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda yarın Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak olan Yeşilgiresun Belediyespor'da kulüp başkanı Kerim Aksu, ilk kez katıldıkları organizasyonda başarıyı hedeflediklerini söyledi.

Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde bu sezon iyi bir grafik çizdiklerini, aynı performansı kupaya da yansıtmak istediklerini belirtti.

Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda mücadele edeceğini anımsatan Aksu, "Böyle önemli bir organizasyonda yer almak bizim için ayrı bir gurur. Hedefimiz kupada da başarıyı yakalamak. Ligde yakaladığımız başarı grafiğini kupaya da yansıtmak istiyoruz." dedi.

Türkiye Kupası'nın ilk turunda Pınar Karşıyaka ile karşılaşacaklarını hatırlatan Aksu, "Pınar Karşıyaka güçlü bir ekip. Rakibimiz karşısına kazanmak için çıkacağız. Son ana kadar da bunu başarmanın mücadelesini vereceğiz. Kupada hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek." diye konuştu.