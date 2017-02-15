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"Bence maçın kilit noktası..."
15 Şubat 2017 , 23:59
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Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, karşılaşmayı hücum ribauntları sayesinde kazandıklarını dile getirdi.
Maçın çok sert geçtiğine vurgu yapan Perasovic, "Kazanmayı hak ettik. Sezonun başından beri rakibimizi ilk kez yendik. Bu galibiyet bizim için önemliydi. Bence maçın kilit noktası hücumda aldığımız ribauntlardı. Bu sayede maçı kazandık." diye konuştu.
Perasovic, lig sıralamasındaki ilk 2 takımın, kupanın ilk maçında eşleşmemesi gerektiği eleştirisiyle sözlerini tamamladı.
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- Spor Toto Erkekler T.K
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