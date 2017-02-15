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Dev maç Efes'in!
15 Şubat 2017 , 22:19
Anadolu Efes: 82 - Fenerbahçe: 74
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Keseratar, Murat Biricik, Alper Altuğ Köselerli
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 5, Brown 11, Cedi Osman 11, Granger 10, Dunston 12, Can Maxim Mutaf 2, Heurtel 18, Honeycutt 11, Kirk 2
Fenerbahçe: Udoh 14, Bogdanovic 12, Vesely 13, Ali Muhammed 4, Datome 11, Nunnally 10, Sloukas 10, Ahmet Düverioğlu
1. Periyot: 17-19
Devre: 39-39
3. Periyot: 59-50
Beş faulle çıkanlar: 34.35 Doğuş Balbay, 39.41 Granger (Anadolu Efes), 38.51 Datome (Fenerbahçe)
İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 82-74 yenerek yarı finale yükseldi ve Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikası Fenerbahçe'nin 10-6 üstünlüğüyle geçildi. İki takım da hücumda boyalı alanı kullanmayı tercih ederken, sarı-lacivertliler ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte çok fazla top kaybı yaşanırken, taraflar sayı üretmekte zorlandı. 15'inci dakika Fenerbahçe'nin 29-25 üstünlüğüyle geçilirken, pota altını iyi savunan Anadolu Efes, Granger ve Doğuş Balbay'ın basketleriyle periyodun bitimine 3 dakika kala 33-32 öne geçti. Çeyreğin kalan bölümünde takımlar, karşılıklı sayılar buldu ve soyunma odasına 39-39'luk eşitlikle gidildi.
Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, skoru 46-39'a getirdi. İlerleyen dakikalarda Sloukas ve Ali Muhammed ile skor üreten Fenerbahçe'ye Dunston, Granger, Brown ve Cedi Osman ile karşılık veren Anadolu Efes, 27. dakikaya 54-44 önde girdi. Üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 9 sayılık avantajla (59-50) girdi.
Karşılaşmanın son çeyreğine Udoh ve Nunnally'nin basketleriyle etkili başlayan Fenerbahçe, 31. dakikada farkı 4'e (59-55) indirdi. Honeycutt, Brown ve Cedi Osman ile skor üreten ve farkı yeniden çift hanelere çıkaran Anadolu Efes, son 4 dakikaya 72-60 önde girdi. Fenerbahçe, son bölümde Datome ve Slokuas'ın dış atışlarıyla maça ortak olmaya çalışsa da Anadolu Efes, salondan 82-74 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, bu sonuçla yarı finale yükseldi ve Pınar Karşıyaka ile eşleşti.
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