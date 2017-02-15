Kupada Heyecan Başlıyor

Ligde haftayı mağlubiyetle kapatan iki takım kupada moral bulmak istiyor

İntegral Forex Türkiye Kupasında heyecan bugün oynanacak ilk tur maçlarıyla başlıyor. Günün ilk maçında Yeşil Giresun Belediye ile Pınar Karşıyaka yarı final için saat 17.30'da karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonunda oynanacak karşılaşmayı Yener Yılmaz-Serdar Ünal-Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.

Derbiyle başlayacak

Günün ikinci karşılaşmasında ise Ankara Spor Salonu derbiye ev sahipliği yapacak. Oynadığı son 5 resmi maçı kazanan Anadolu Efes yükselen performansını sürdürmek ve kupayı da kazanmak istiyor. Son iki sezonun kupa şampiyonlarını karşı karşıya getirecek mücadeleyi Mehmet Keseratar-Murat Biricik-Altuğ Köselerli hakem üçlüsü yönetecek ve mücadele 20.30'da başlayacak.