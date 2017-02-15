Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, rakipleri Anadolu Efes'in galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Obradovic, İntegral Forex Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes'e 82-74 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakiplerinin daha iyi oynadığını belirterek, "Bizden daha fazla mücadele ettiler. Rakibimiz galibiyeti hak etti. Karşılaşmada kötü oynadık. Eleme maçı gibi mücadele etmedik. Bazen böyle olabiliyor." dedi.

Önlerinde önemli maçlar ve hedefler olduğuna dikkati çeken Obradovic, "Oyuncularım çok yorgun, onları biraz dinlendirmem gerekiyor. Sonra bizden beklenenler için hazırlanmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.