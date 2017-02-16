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Pınar Karşıyaka'da sakatlık sorunu
16 Şubat 2017 , 17:01
Integral Forex Türkiye Kupası yarı finalinde Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Pınar Karşıyaka'da sakatlık sorunu yaşanıyor.
Kaf-Kaf'ta çeyrek finalde oynamayan Mateiuz Ponitka ile sakatlığı bulunan J'Cowan Brown'ın durumları net değil. İki oyuncunun Anadolu Efes maçında oynayıp oynamaycağı kontrollerin ardından belli olacak.
Basketdergisi
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