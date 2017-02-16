Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» Spor Toto Erkekler T.K

Pınar Karşıyaka'da sakatlık sorunu

Tarih16 Şubat 2017 , 17:01

Yorum
Pınar Karşıyaka'da sakatlık sorunu

Integral Forex Türkiye Kupası yarı finalinde Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Pınar Karşıyaka'da sakatlık sorunu yaşanıyor.

Kaf-Kaf'ta çeyrek finalde oynamayan Mateiuz Ponitka ile sakatlığı bulunan J'Cowan Brown'ın durumları net değil. İki oyuncunun Anadolu Efes maçında oynayıp oynamaycağı kontrollerin ardından belli olacak.

Basketdergisi

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Erkekler T.K HaberleriTüm Spor Toto Erkekler T.K Haberleri

me