"Skorun az olmasının nedeni..."

Banvit Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sasa Filipovski, İntegral Forex Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Filipovski, çeyrek finalde Beşiktaş Sompo Japan'ı 66-57 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik ederek, "İyi mücadele ettik." dedi.

İlk 3 çeyrekte topu çok fazla tuttuklarını ve pas trafiğini yeterince düzenleyemediklerini ifade eden Filipovski, "3. çeyrekte topu biraz daha dağıtmaya başladık ve bu şekilde daha iyi hücum ettik. Burası sadece bizim için değil tüm takımlar için deplasman. Bu da skorun az olmasındaki etkenlerden birisi. Sonuç olarak maçın skoruna ribauntlar ve defansın etki ettiğini düşünüyorum. Bugün 6 asistimiz var ama normal istatistiğimiz bunun üzerinde." diye konuştu.

Beşiktaş Sompo Japan oyuncusu Erkan Veyseloğlu ise çok iyi bir ekiple mücadele ettiklerini ifade ederek, "Maçın geneli düşük tempolu geçti. Son dakikaya kadar herhangi bir taraf skoru koparamadı. Banvit biraz daha iyi oynayıp, yarı finale çıktı, tebrik ederiz. Elendiğimiz için üzgünüz ama hayat devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.