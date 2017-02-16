Udoh'un Atatürk sevgisi bitmiyor

Fenerbahçe'nin yıldız pivotu Ekpe Udoh'un Atatürk ilgisi sürüyor.

Integral Forex Türkiye Kupası kapsamında Ankara'da bulunan Udoh dün oynanan Anadolu Efes maçı sonrası bu sabah Anıtkabir'i ziyaret etti.

Daha öncesinde takipçilerinden Atatürk'ün hayatıyla ilgili kitap tavsiyeleri de isteyen başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde yayınlanan röportajında Ankara'ya gidince Anıtkabir'i de ziyaret edeceğini söylemişti.

Ekpe Udoh anı defterine şunları yazdı:

Sayın Atatürk,

Bu Dünya'ya yaptığın katkılardan dolayı teşekkür ediyorum sana. Hiçbir zaman unutulmayacaksın.

Gücünle huzur içinde uyu.

Yeni inananın.

Ekpe

Basketdergisi