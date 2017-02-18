Türkiye Kupası'nda ilk finalist Banvit!

Banvit: 71 - Galatasaray Odeabank: 68

Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti, Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli

Banvit: Muric 5, Orelik 17, Vidmar 5, Chappell 7, Theodore 20, Kulig 10, Tolga Geçim 1, Merthan Mutlu 2, Furkan Korkmaz 4

Galatasaray Odeabank: Micov 13, Schilb, Pleiss 6, Sinan Güler 11, Göksenin Köksal 12, Tyus 12, Diebler 12, Daye 2, Emir Preldzic

1. Periyot: 17-14

Devre: 33-28

3. Periyot: 47-51

Galatasaray Odeabank, karşılaşmadaki ilk sayılarına Göksenin Köksal, Banvit ise Orelik ile ulaştı. Her iki takım da ilk dakikalarda yaptıkları top kayıplarıyla dikkati çekerken, Vidmar ile rakip savunmayı aşan Banvit, 3. dakikayı 5-2 önde geçti. Pleiss'ın boyalı alanı iyi kullanmasıyla sarı-kırmızılılar, 4. dakikada 6-5'lik skorla üstünlüğü ele alsa da Theodore ile etkili olan Banvit, ilk periyodu 17-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk dakikalarında takımlar skor bulmakta zorlandı. Banvit, Theodore ve Kulig'in sayılarıyla üstünlüğünü sürdürdü ve 14. dakikayı 20-16 önde geçti. Orelik ve Chappell ile 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzde yakalayan Banvit, 17. dakikada farkı 6 sayıya (29-23) çıkardı. Göksenin Köksal'ın 3 sayılık basketleriyle rakibine karşılık veren Galatasaray Odeabank, Orelik'i tutmakta zorlanınca Banvit soyunma odasına 33-28 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle girilen üçüncü periyotta Chappell, Orelik ve Muric ile sayılar bulan Banvit, 23. dakikaya 7 sayı farkla önde girdi: 40-33. Bu dakikadan sonra savunmasını sertleştiren Galatasaray Odeabank, hücumda da Sinan Güler, Göksenin Köksal ve Micov ile etkili olarak 10-0'lık seri buldu ve 43-40'lık skorla öne geçti. Kulig'in 3 sayılık basketiyle hücumdaki sıkıntısına son veren Banvit, Micov-Göksenin Köksal ikilisini tutmakta zorlanınca, 38. dakika 48-43 sarı-kırmızılı takım lehine geçildi. Galatasaray Odeabank, son çeyreğe de 51-47 önde girdi.

Final periyoduna iyi başlayan taraf Banvit oldu. Furkan Korkmaz ve Chappell ile etkili olan Banvit, 33. dakikada skora bir kez daha denge getirdi: 51-51. Diebler ile üst üste dış atışlardan skor bulan sarı-kırmızılı takım, rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve 35. dakikaya 61-56 üstün girdi. Theodore'un art arda sayılarıyla oyundan kopmayan Bandırma ekibi, Orelik'in 3 sayılık basketiyle 36. dakikada 64-61 öne geçti. Büyük çekişmenin yaşandığı son bölümde Theodore ile sayılar üreten Banvit, karşılaşmadan 71-68 galip ayrıldı.