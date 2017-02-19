Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ise karşılaşmanın ilk devresinde kendi oyunlarını oynayamadıklarını söyledi.

Üçüncü periyottan itibaren iyi basketbol oynamaya başladıklarını vurgulayan Ataman, şunları kaydetti:

"Banvit'i kutluyorum, iyi mücadele ettiler. Güzel bir maç oldu. Üçüncü periyottan itibaren iyi basketbol oynamaya başladık ve maçın son bölümüne ciddi avantajla girdik. Göksenin Köksal, Theodore'u maç boyunca iyi durdurdu. Onun yorulması ve kenara gelmesi sonrasında Theodore iyi bir yüzde yakaladı, durdurmakta zorlandık. Son topu biz atamadık, onlar attı. Finali de onlar oynayacak."