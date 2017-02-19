Banvit'in rakibi Anadolu Efes oldu!

Anadolu Efes: 79 - Pınar Karşıyaka: 74

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Sinan İşgüder

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 7, Brown 10, Cedi Osman 7, Granger 11, Dunston 14, Heurtel 14, Thomas 12, Honeycutt 4, Can Maxim Mutaf

Pınar Karşıyaka: Green 13, Brown 17, Ponitka 8, Owens 13, Summers 17, Muhammed Baygül 6, Soner Şentürk, Petway, Egemen Güven

1. periyot: 21-17

Devre: 39-38

3. periyot: 61-56

Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Pınar Karşıyaka'yı 79-74 yenen Anadolu Efes, finale yükseldi.

Anadolu Efes, karşılaşmaya Dunston ve Doğuş Balbay'ın basketleriyle başlarken, Pınar Karşıyaka, rakibine Summers ve Ponitka'nın 3 sayılık basketleriyle karşılık verdi ve 4. dakikayı 9-7 önde geçti. Cedi Osman ve Heurtel'in de devreye girmesiyle kontrolü eline alan İstanbul ekibi, ilk çeyreği 21-17 üstün bitirdi.

Thomas'ın 3 sayılık basketiyle 2. çeyreğe giren Anadolu Efes, Dunston'ın pota altı sayılarıyla 12. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 26-17. Yaptığı baskılı savunma sonrasında kaptığı topları Ponitka, Owens ve Summers ile skora çeviren İzmir temsilcisi, yakaladığı 8-3'lük seriyle 14. dakikada farkı 4 sayıya (29-25) indirdi. Brown ile 3 sayı çizgisinin gerisinden art arda isabetler bulan Pınar Karşıyaka, yine bu oyuncunun serbest atış çizgisinden ürettiği sayılarla 18. dakika içinde 36-35'lik skorla üstünlüğü eline geçirdi. Anadolu Efes, Muhammed Baygül'ün sayılarına Brown ile yanıt verdi ve soyunma odasına 39-38 üstün gitti.

Üçüncü periyoda iyi giren taraf Anadolu Efes oldu. Dunston ve Granger ile etkili olan İstanbul ekibi, 22. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 43-38. Summers ile üst üste sayılar üreten Pınar Karşıyaka, 7-2'lik seri bularak 25. dakikada skora bir kez daha denge getirdi: 45-45. Dunston, Granger ve Honeycutt'ın basketleriyle rakibine 9-2'lik seriyle yanıt veren Anadolu Efes, 27. dakikada farkı tekrar 7 sayıya (54-47) çıkardı. Pınar Karşıyaka, Green ve Owens ile skor bulsa da Anadolu Efes, çeyreği 61-56 önde tamamladı.

Anadolu Efes, final periyodunda Heurtel, Granger ve Dunston ile etkili olmaya devam etti. Rakibinin hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren İstanbul temsilcisi, 35. dakikayı 68-62 üstün geçti. Green ve Brown'un etkili oyunlarıyla maçta kalan Pınar Karşıyaka, bitime 2,5 dakika kala 70-69'luk skorla farkı 1 sayıya düşürdü. Brown ile dış atışlardan, Dunston ile de pota altından skor üreten Anadolu Efes, son 1,5 dakikaya 75-69 önde girdi. Heurtel önderliğinde rakibinin öne geçme çabalarını karşılıksız bırakan Anadolu Efes, karşılaşmadan 79-74 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, yarın finalde Banvit ile karşılaşacak.