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Banvit'ten yıllar sonra bir ilk!

Tarih19 Şubat 2017 , 21:54

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Banvit'ten yıllar sonra bir ilk!

Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 75-66 yenen Banvit, tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda bugüne dek şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle:

 

Sezon Yer                              Final Sonuç
1966-67  - FENERBAHÇE-Muhafızgücü 84-67, 65-76
1967-68  - ALTINORDU-Muhafızgücü 71-56, 63-67
1968-69  - İTÜ-Galatasaray  64-56
1969-70  - GALATASARAY-İTÜ 86-83
1970-71  - İTÜ-Beşiktaş 74-69
1971-72  - GALATASARAY-İTÜ 70-69
1972-73  - TED KOLEJLİLER-Beşiktaş 64-68, 68-56
1991-92 İstanbul ŞİŞECAM PAŞABAHÇE-NASAŞ Spor 79-71
1992-93 Trabzon TOFAŞ-NASAŞ Spor 90-64
1993-94 Mersin EFES PİLSEN-Fenerbahçe 81-76
1994-95 İzmir GALATASARAY-Ortaköy 66-54
1995-96 Ankara EFES PİLSEN-PTT Türk Telekom 89-63
1996-97 Kütahya EFES PİLSEN-Fenerbahçe 84-71
1997-98 Adana EFES PİLSEN-Türk Telekom 71-67
1998-99 Samsun TOFAŞ-Fenerbahçe 77-75
1999-00 Mersin TOFAŞ-Ülkerspor 72-54
2000-01 Bursa EFES PİLSEN-Türk Telekom 85-78
2001-02 İstanbul EFES PİLSEN-Darüşşafaka 78-74
2002-03 Ankara ÜLKERSPOR-Türk Telekom 79-63
2003-04 Konya ÜLKERSPOR-Efes Pilsen 84-74
2004-05 Bursa ÜLKERSPOR-Pınar Karşıyaka 73-41
2005-06 Adana EFES PİLSEN-Ülkerspor 74-68
2006-07 Antalya EFES PİLSEN-Banvit 73-59
2007-08 Ankara TÜRK TELEKOM-OYAK Renault 80-61
2008-09 İzmir EFES PİLSEN-Erdemirspor 79-70
2009-10 Adana FENERBAHÇE ÜLKER-Mersin B.Belediyesi 72-68
2010-11 Kayseri FENERBAHÇE ÜLKER-Beşiktaş Cola Turka 81-72
2011-12 Konya BEŞİKTAŞ MİLANGAZ-Banvit 78-74
2012-13 Eskişehir FENERBAHÇE ÜLKER-Galatasaray M.Park 63-57
2013-14 Ankara PINAR KARŞIYAKA-Anadolu Efes 66-65
2014-15 Gaziantep ANADOLU EFES-Fenerbahçe 70-60
2015-16  Bursa FENERBAHÇE-Darüşşafaka Doğuş 67-65
2016-17 Ankara BANVİT-Anadolu Efes 75-66
 


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