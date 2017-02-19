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Banvit'ten yıllar sonra bir ilk!
19 Şubat 2017 , 21:54
Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 75-66 yenen Banvit, tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda bugüne dek şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle:
|Sezon
|Yer
|Final
|Sonuç
|1966-67
|-
|FENERBAHÇE-Muhafızgücü
|84-67, 65-76
|1967-68
|-
|ALTINORDU-Muhafızgücü
|71-56, 63-67
|1968-69
|-
|İTÜ-Galatasaray
|64-56
|1969-70
|-
|GALATASARAY-İTÜ
|86-83
|1970-71
|-
|İTÜ-Beşiktaş
|74-69
|1971-72
|-
|GALATASARAY-İTÜ
|70-69
|1972-73
|-
|TED KOLEJLİLER-Beşiktaş
|64-68, 68-56
|1991-92
|İstanbul
|ŞİŞECAM PAŞABAHÇE-NASAŞ Spor
|79-71
|1992-93
|Trabzon
|TOFAŞ-NASAŞ Spor
|90-64
|1993-94
|Mersin
|EFES PİLSEN-Fenerbahçe
|81-76
|1994-95
|İzmir
|GALATASARAY-Ortaköy
|66-54
|1995-96
|Ankara
|EFES PİLSEN-PTT Türk Telekom
|89-63
|1996-97
|Kütahya
|EFES PİLSEN-Fenerbahçe
|84-71
|1997-98
|Adana
|EFES PİLSEN-Türk Telekom
|71-67
|1998-99
|Samsun
|TOFAŞ-Fenerbahçe
|77-75
|1999-00
|Mersin
|TOFAŞ-Ülkerspor
|72-54
|2000-01
|Bursa
|EFES PİLSEN-Türk Telekom
|85-78
|2001-02
|İstanbul
|EFES PİLSEN-Darüşşafaka
|78-74
|2002-03
|Ankara
|ÜLKERSPOR-Türk Telekom
|79-63
|2003-04
|Konya
|ÜLKERSPOR-Efes Pilsen
|84-74
|2004-05
|Bursa
|ÜLKERSPOR-Pınar Karşıyaka
|73-41
|2005-06
|Adana
|EFES PİLSEN-Ülkerspor
|74-68
|2006-07
|Antalya
|EFES PİLSEN-Banvit
|73-59
|2007-08
|Ankara
|TÜRK TELEKOM-OYAK Renault
|80-61
|2008-09
|İzmir
|EFES PİLSEN-Erdemirspor
|79-70
|2009-10
|Adana
|FENERBAHÇE ÜLKER-Mersin B.Belediyesi
|72-68
|2010-11
|Kayseri
|FENERBAHÇE ÜLKER-Beşiktaş Cola Turka
|81-72
|2011-12
|Konya
|BEŞİKTAŞ MİLANGAZ-Banvit
|78-74
|2012-13
|Eskişehir
|FENERBAHÇE ÜLKER-Galatasaray M.Park
|63-57
|2013-14
|Ankara
|PINAR KARŞIYAKA-Anadolu Efes
|66-65
|2014-15
|Gaziantep
|ANADOLU EFES-Fenerbahçe
|70-60
|2015-16
|Bursa
|FENERBAHÇE-Darüşşafaka Doğuş
|67-65
|2016-17
|Ankara
|BANVİT-Anadolu Efes
|75-66
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