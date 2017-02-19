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Filipovski: ''Buraya bir rüyayı gerçekleştirmeye...''
19 Şubat 2017 , 00:21
Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Galatasaray Odeabank'ı 71-68 yenerek finale yükselen Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, "Buraya bir rüyayı gerçekleştirmeye geldik." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Filipovski, çok zor bir maçı kazandıklarını belirterek, "Son periyotta kontrolü ele aldık diyebilirim. Galatasaray Odeabank'ın oyunun genelinde defansta gösterdiği sertliğe karşı bocaladık ama Theodore'un oyunu kontrol etmesiyle toparlandık." değerlendirmesinde bulundu.
Oyuncularına, teknik ekibe ve kendilerini desteklemek üzere salona gelen taraftarlara teşekkür eden Filipovski, "Bizim gibi nispeten küçük şehirlerin takımlarının kupayı kazanması önemli. Bu tarz takımların bir rüyası olmalı. Bu da Türk basketbolu için önemli. Buraya mücadele etmeye ve bir rüyayı gerçekleştirmeye geldik. Bu takımın lideri belki Theodore ama arkadaşlarının desteğiyle bu performansı gösterebiliyor. Oynamayan oyuncularıma da teşekkür etmem gerekiyor." diye konuştu.
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