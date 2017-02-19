Kupa Banvit'in!

Anadolu Efes: 66 - Banvit: 75

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Murat Biricik, Özlem Yalman

Anadolu Efes: Brown 25, Cedi Osman 4, Granger 5, Can Maxim Mutaf, Dunston 12, Heurtel 6, Honeycutt 12, Doğuş Balbay 2, Thomas

Banvit: Muric 2, Orelik 17, Vidmar 11, Chappell 11, Theodore 19, Tolga Geçim 3, Kulig 12, Furkan Korkmaz, Merthan Mutlu

1. periyot: 14-23

Devre: 32-38

3. periyot: 44-52

5 faulle çıkan: 36.46 Honeycutt, 39.35 Granger (Anadolu Efes)

Basketbolda İntegral Forex'in sponsorluğunda Ankara'da 33'üncüsü düzenlenen Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 75-66 mağlup eden Banvit, tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.

Banvit, çeyrek finalde Beşiktaş Sompo Japan, yarı finalde Galatasaray ve finalde de Anadolu Efes'i yenerek, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.

İntegral Forex Türkiye Kupasında Anadolu Efes'i 66-75'lik skorla mağlup eden Bandırma Banvit kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

Karşılaşmaya Anadolu Efes Granger-Can Maxim-Cedi-Brown ve Dunston 5'iyle Banvit ise Theodore-Chappell-Orelik-Muric ve Vidmar ile başladı. İlk çeyereği Vidmar ile pota altında etkili olan ve Theodore'un skorer oyunuyla üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Bandırma ekibi 14-23 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte Derrick Brown ve Tyler Honeycutt'ın devreye girmesiyle Anadolu Efes oyuna ortak oldu ama soyunma odasına 32-38 önde giren taraf yine Banvit oldu.

Anadolu Efes ikinci yarıda Dunston ve Brown ile farkı 2'ye kadar indirse de Orelik ve Tolga'nın etkili oyunu ve Huertel'in karavana şutlarıyla 3. çeyreği önde bitiren taraf 44-52'lik skorla Bandırma Banvit oldu.

Son çeyrek ise karşılıklı duellolara sahne oldu. Derrick Brown ve Thomas Anadolu Efes'in maça tutunması için büyük çaba sarfetse de karşılaşmayı 66-75lik skorla kazanan Banvit ilk Türkiye Kupasını müzesine götürdü.

Jordan Theodore 19 sayı 9 ribaund ile MVP seçilirken Orelik 17 sayı, Vidmar 11 sayı 11 ribaund ile galibiyetin mimarları oldu. Derrick Brown'ın 25 sayı 12 ribaundlık katkısı ise kupayı kazanmak için yeterli olmadı.

Banvit, maçın ardından kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın elinden aldı.

Anadolu Efes'e ise madalyalarını TBF 1. Başkan Vekili Özden Pelister ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti.

Bu arada final maçının "en değerli oyuncusu" Banvit'ten Jordan Theodore seçildi.