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"Avantajımız kendi evimizde ve seyircimiz..."
20 Şubat 2017 , 13:09
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında 25 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, rakiplerini yenerek yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
Güneş, yaptığı açıklamada, maçın hazırlıklarını Giresun'da sürdürdüklerini belirtti.
Zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini, oyun planlarını da bu doğrultuda oluşturduklarını vurgulayan Güneş, "Rakibimiz bu ligin önemli ekiplerinden birisi. Kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Onlar kadar biz de iyi kadroya sahibiz. Kazanma adına sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.
Taraftar desteğinin önemine değinen Güneş, şunları kaydetti:
"Taraftarımız bize inanılmaz güç veriyor. İç sahadaki galibiyetlerimizde seyirci faktörü önemli etkenlerden. Beşiktaş Sompo Japan karşısında en büyük silahımız kendi evimizde ve seyircimiz önünde oynayacak olmamız. Bu avantajı iyi değerlendirerek parkeden galip ayrılmak ve ligde yeniden çıkış yakalamak istiyoruz."
Ligde 8 galibiyet ve 10 yenilgisi bulunan Giresun ekibi, 26 puanla 9. sırada yer alıyor.
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