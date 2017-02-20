Türkiye Kupası Bandırma'da

Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes'i 75-66 yenerek tarihinde ilk kez kupaya uzanan Banvit'in teknik heyet ve oyuncuları, Bandırma ilçesinde taraftarların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.

Kafile ile Bandırma’ya dönen Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bu bir zafer öyküsüdür.'' dedi.

Çok iyi bir turnuva geçirdiklerini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar, yaklaşık 10 günde Avrupa'nın dev bütçeli kadrolarını yenme başarısı gösterdi. Bütün kamuoyununda takdirini kazandılar. Biz olağanüstü hiçbir şey yapmadık. Ne bu çocuklarla prim konuştuk, ne de motivasyon konuşması yaptık. Kendileri bu işi sahiplendi. İstediler ve söke söke de aldılar. Bu başarı böyle kalmayacak, devam edecek ben inanıyorum. Taraftarımızdan da bundan sonrası için destek bekliyoruz.''

Banvit'in sportif direktörü Turgay Çataloluk da hak ederek, kupayı kazandıklarını söyledi. Bu başarının kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Çataloluk, ''Senelerce kıyısından döndük. İki kere Türkiye Kupası finali oynadık, ikisini de kazanamamıştık. Çocuklar hiçbir soru işaretine mahal bırakmayan, 'acaba mı' sorusunu akla getirmeyen bileklerinin hakkıyla şampiyonluk kazandı. Bandırma'ya böyle bir kupayı getirdiğimiz için çok gururluyuz. Bunun arkası gelecek, başarılarımız devam edecek.'' diye konuştu.

Öte yandan Banvit kafilesini meşaleler ile karşılayan taraftarlar, sporculara büyük sevgi gösterisinde bulundu.