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Genel kurul tarihi açıklandı!

Tarih13 Ocak 2017 , 12:18

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Genel kurul tarihi açıklandı!

Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonunun (TBSF) olağan genel kurulu 28 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu, daha önce 3 kez iptal edilen genel kurulun 28 Ocak'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Tahkim kurulu son iptalin ardından avukat Mehmet Aslan'ı federasyona kayyum olarak atamıştı. Aslan ve SGM Hukuk Müşavirliğinin belirleyeceği 2 avukat, TBSF Genel Kurulu'nu gerçekleştirecek.

TBSF'nin eski bakanı Şahin Kömürcü'ye 8 ay ceza verilmişti. Kömürcü, aldığı ceza nedeniyle genel kurulda aday olamayacak.

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