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Genel kurul tarihi açıklandı!
13 Ocak 2017 , 12:18
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Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonunun (TBSF) olağan genel kurulu 28 Ocak Cumartesi günü yapılacak.
Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu, daha önce 3 kez iptal edilen genel kurulun 28 Ocak'ta yapılmasını kararlaştırdı.
Tahkim kurulu son iptalin ardından avukat Mehmet Aslan'ı federasyona kayyum olarak atamıştı. Aslan ve SGM Hukuk Müşavirliğinin belirleyeceği 2 avukat, TBSF Genel Kurulu'nu gerçekleştirecek.
TBSF'nin eski bakanı Şahin Kömürcü'ye 8 ay ceza verilmişti. Kömürcü, aldığı ceza nedeniyle genel kurulda aday olamayacak.
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