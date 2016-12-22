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Bilardoda yarı finalistler belli oldu

Tarih22 Aralık 2016 , 23:32

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Bilardoda yarı finalistler belli oldu

Edirne'de düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası'nın final etabında yarı finalistler belli oldu.
Kentteki bir otelde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gün müsabakalarında, 3 bant kategorisinin çeyrek finallerinde rakiplerini yenen Can Çapak, Lütfi Çenet, Mehmet Aksoy ve Murat Çelik, yarı finale yükseldi.
Şampiyona, yarın yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla tamamlanacak.

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